Фонсека близький до призначення в Рому – відомі деталі контракту

Рома рішуче налаштована підписати контракт із головним тренером Шахтаря Паулу Фонсекою.

Паулу Фонсека має великі шанси на призначення в італійську Рому, повідомляє Forzaroma.info. "Вовки" запропонують контракт на 3 роки з зарплатою 2 млн євро на рік.

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Римляни не змогли домовитись з Антоніо Конте, який очолив Інтер, а також з Мауріціо Саррі та Джамп'єро Гасперіні. Трансферний радник італійського клубу Франко Бальдіні вважає саме наставника Шахтаря головною кандидатурою.

Раніше з'явилась інформація, що Паулу Фонсека є одним з кандидатів на посаду головного тренера Мілана.

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