Перший тур чемпіонату України подарував купу інфоприводів, але далеко не всі з них виявилися футбольними.

23 серпня стартував новий сезон української Прем’єр-ліги. Без глядачів на трибунах, із повітряними тривогами і регулярними загрозами ракетних ударів. Українські клуби продемонстрували всьому світу свою хоробрість і любов до футболу.

Маліновський мав серйозну сварку з Гасперіні – інсайдер розкрив подробиці несподіваного розриву хавбека й Аталанти

Щоправда, на цьому компліменти закінчуються. Адже перші матчі ознаменувалися низкою скандалів – від недопуску знімальних груп Setanta Sports на стадіони в Ужгороді та Львові до вилучення наставника Кривбаса Юрія Вернидуба. Про все найголовніше – в нашому новому дайджесті на YouTube-каналі "Футбол 24".