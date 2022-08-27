Перед початком нового сезону в чемпіонаті ОАЕ ліга традиційно нагородила головних героїв попередньої кампанії.

Найкращим тренером сезону очікувано став Сергій Ребров, який став чемпіоном на чолі Аль-Айна. Також низку нагород отримали футболісти команди, повідомляє офіційний сайт клубу.

Ярмоленко забив дебютний гол за Аль-Айн

За Аль-Айн грали найкращий гравець, найкращий легіонер, найкращий голкіпер, автор найкрасивішого гола, найкращий молодий гравець та найкращий футболіст за версією уболівальників минулого чемпіонату ОАЕ. Клуб лтримав нагороду за найвищу відвідуваність.

Окрім того, до символічної збірної сезону потрапили відразу 7 представників Аль-Айна. Нагадаємо, у минулому сезоні команда Сергія Реброва достроково здобула золоті медалі, на 10 очок випередивши найближчого конкурента у підсумковій турнірній таблиці.

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