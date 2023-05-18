Похоже, сага с назначением нового тренера национальной команды подошла к концу.

Известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что рулевой Аль-Айна Сергей Ребров таки будет работать со сборной Украины.

Ребров может возглавить сборную Украины, не покидая Аль-Айн

"Соглашение подписано", – написал Романо на своей странице в социальной сети Твиттер.

Напомним, сборная Украины остается без наставника после ухода из команды Александра Петракова. Временно исполняющим обязанности главного тренера был Руслан Ротань, который возил "сине-желтых" на Туманный Альбион на первый матч отбора к Евро-2024 против Англии (0:2).

Уже 12 июня у национальной команды запланирован товарищеский поединок против Германии, а затем предстоит сыграть с Северной Македонией (16 июня) и Мальтой (19) в рамках борьбы за попадание на чемпионат Европы.

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