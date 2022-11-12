Аль-Айн Сергія Реброва знову не зміг перемогти в чемпіонаті, цього разу врятувавшись наприкінці гри з Шарджою. Читайте звіт про зустріч на "Футбол 24".

Чемпіонат ОАЕ 2022/23, 10-й тур

Шарджа – Аль-Айн – 2:2

Голи: Камара, 13, Алькасер, 78 – Рахімі, 88, 90

У складі Шарджі із зіркових гравців вийшов Пако Алькасер, який раніше виступав за Барселону, та Костас Манолас. Міралем П'яніч не потрапив навіть до заявки. Ярмоленко ж залишився у запасі. На старті поєдинку Аль-Айн пропустив від Камара, який пошив у дурні захисника, увірвався у штрафний та пробив у ближній кут.

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В середині другого тайму Ярмоленко вийшов на поле, але після цього Пако Алькасер подвоїв перевагу Шарджі. Втім, Аль-Айн примудрився зрівняти рахунок. На 88 хвилині Рахімі переправив у ворота скидку Лаби головою. А вже через 2 хвилини Рахімі отримав м'яч у штрафному та пробив з розвороту, врятувавши команду Реброва від поразки.

Таким чином, Шарджа набрала 20 очок та залишилась четвертою, а Аль-Айн з 17 пунктами розташувався на 6 позиції.

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