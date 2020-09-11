"Я вважаю, що нам потрібно якнайбільше зосередитися на зустрічі проти Пакша. В угорському чемпіонаті кожна команда грає проти нас з додатковою мотивацією. Ми повинні поважати суперника і зосередитися на своїй грі.

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До кожного матчу ми повинні готуватися однаково. Неважливо, буде в суперниках Пакш чи Фехервар. Це останній матч перед відбірковим поєдинком Ліги чемпіонів проти Динамо Загреб, тому я думаю, що мої гравці будуть досить мотивовані на гру проти Пакша", – цитує слова Реброва офіційний сайт Ференцвароша.

Нагадаємо, на команду українського фахівця очікує поєдинок проти загребського Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів. Матч відбудеться у середу, 16 вересня, початок о 20:00.

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