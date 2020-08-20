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Ребров прокоментував вихід свого Ференцвароша у наступний раунд Ліги чемпіонів

00:05 - Читать на русском
Ребров прокоментував вихід свого Ференцвароша у наступний раунд Ліги чемпіонів
Сергій Ребров / фото: ФК Ференцварош

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров поділився емоціями після матчу першого кваліфікаційного раунду ЛЧ проти Юргордена (2:0).

 

"На такому рівні завжди складно грати, особливо якщо ти раніше не грав проти суперника. Звичайно, ми знали, що Юргорден домінував в чемпіонаті своєї країни, а також дуже ретельно проаналізували гру шведів. Плюс опонент допоміг нам із мотивацією, заявивши, що вони раді, що отримали Фраді при жеребкуванні. Це було додатковою мотивацією для хлопців.

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Я пишаюся футболістами і радий, що ми подарували величезне задоволення вболівальникам. Також слід зазначити, що хоча ми і домінували, шведи були дуже сильними фізично, тому сьогодні був складний матч.

Зараз можна трохи відсвяткувати, але це був тільки перший крок, ми повинні зосередитися на наступному матчі проти Селтіка. Ми повинні бути сильними, в матчі може статися все, але потрібно не боятися. Ми заслужили бути в Лізі чемпіонів, до наступного матчу будемо ставитися дуже серйозно", – цитує Реброва офіційний сайт Ференцвароша.

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Ференцварош Ференцварош Ліга чемпіонів Сергій Сергій Ребров Ференцварош - Юргорден
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