Чемпіонат Угорщини, 3 тур

Залаегерсег – Ференцварош – 1:2

Голи: Бабаті, 82 – Чівич, 40, Харатін, 53

Вилучення: Лесяк, 90+3 – Ботка, 31

Нереалізований пенальті: Бабаті, 31

Будафок – Фехервар – 1:4

Голи: Шкрібек, 58 – Неро, 35, 67, Ніколіч, 74, Петряк, 90

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У третьому турі чинний чемпіон Ференцварош на виїзді здолав Залаегерсег, хоча годину грав у меншості, а господарі не забили пенальті. Один із голів в активі Ігоря Харатіна, який відзначився після подачі кутового.

Окрім забитого м'яча, 25-річний українець отримав ще й жовту картку. Олександр Зубков продовжує відновлення від травми, тому опинився поза заявкою. У складі Залаегерсега в другому таймі з'явився Артем Фаворов, але господарі спромоглися лише на гол престижу. Перша перемога команди Реброва в поточному чемпіонаті, але у "Фраді" є гра в запасі.

Фехервар Івана Петряка не без проблем розібрався з новачком еліти, дотиснувши опонента лиш під завісу гри. Українець вийшов у старті та записав до свого активу асист на Ніколіча у моменті з третім голом своєї команди. На 90-й хвилині Іван відзначився ще й забитим м'ячем п'ятою, який поставив крапку в матчі. 1:4 – перша перемога Фехервара в сезоні, яка вивела команду в лідери.

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