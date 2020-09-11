"Я считаю, что нам нужно как можно больше сосредоточиться на встрече против Пакша. В венгерском чемпионате каждая команда играет против нас с дополнительной мотивацией. Мы должны уважать соперника, но и сосредоточиться на своей игре.

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К каждому матчу мы должны готовиться одинаково. Неважно, будет ли в соперниках Пакш или Фехервар. Это последний матч перед отборочным матчем Лиги чемпионов против Динамо Загреб, поэтому я думаю, что мои игроки будут достаточно мотивированы на игру против Пакша", – цитирует слова Реброва официальный сайт Ференцвароша.

Напомним, на команду украинского специалиста ожидает поединок против загребского Динамо в квалификации Лиги чемпионов. Матч состоится в среду, 16 сентября, начало в 20:00.

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