Наставник Аль-Айна Сергій Ребров не поспішає загадувати наперед. Це стосується, перш за все, тренерської кар'єри.

"Чи буде колись повернення в Динамо? Господи, звідки я знаю (усміхається – прим.). Я не знаю, що нас чекає у травні.

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Аня (дружина Сергій Реброва – прим.) не знає, де ми будемо. А ви питаєте, очікую я повернення чи ні", – резюмував український фахівець в інтерв'ю YouTube-каналу Бомбардир.

Контракт 47-річного наставника з Аль-Айном розрахований до кінця сезону 2021/22. У київському клубі Ребров розпочинав свою тренерську кар'єру й зміг завоювати з "біло-синіми" 5 титулів на внутрішній арені.

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