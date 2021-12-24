Ребров вчетверте поспіль став найкращим тренером в ОАЕ
Український фахівець продовжує перевершувати свої досягнення.
Головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров визнаний найкращим тренером листопада у чемпіонаті Об'єднаних Арабських Еміратів, повідомляє офіційний Твіттер команди.
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47-річний фахівець удостоєний цього звання вчетверте поспіль від початку роботи в ОАЕ – раніше він не мав рівних у серпні, вересні та жовтні.
Нагадаємо, минулого місяця Аль-Айн під керівництвом українця здобув у чемпіонаті дві перемоги, обігравши Аль-Зафру (1:0) та Аль-Джазіру (5:1).
Після 10-ти турів команда Сергія Реброва з 24-ма очками впевнено очолює чемпіонат і випереджає найближчого переслідувача на чотири пункти.
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