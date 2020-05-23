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Ребров оцінив виступ Ференцвароша у першій грі після відновлення сезону

22:03 262 Читать на русском
Ребров оцінив виступ Ференцвароша у першій грі після відновлення сезону
Сергій Ребров / Сайт Ференцвароша

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров прокоментував перемогу над Дебреценом.

"Угорським уболівальникам дуже приємно знову побачити матч. Ми заслужено здобули три очки. Це було нелегко, але така боротьба характерна для будь-якої гри чемпіонату. Ми були ретельно підготовлені до суперника, я трохи змінив стратегію на другий тайм, але перемогу втримали. Враховуючи, що гравці не виходили на поле два місяці, вони виступили чудово.

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Цей період має першочергове значення, оскільки тепер ми повинні знову запропонувати свої найкращі можливості. Ми можемо бути задоволені, я впевнений, що якщо доведеться грати в кваліфікації, то ми будемо в хорошій формі", – цитує Реброва офіційний сайт Ференцвароша.

Нагадаємо, команда українського фахівця очолює турнірну таблицю чемпіонату Угорщини, випереджаючи Фехервар на шість очок.

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