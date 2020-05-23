Ребров оценил выступление Ференцвароша в первой игре после возобновления сезона

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров прокомментировал победу над Дебреценом.

"Венгерским болельщикам очень приятно снова увидеть матч. Мы заслуженно добыли три очка. Это было нелегко, но такая борьба характерна для любой игры чемпионата. Мы были тщательно подготовлены к сопернику, я немного изменил стратегию на второй тайм, но победу удержали. Учитывая , что игроки не выходили на поле два месяца, они выступили замечательно.

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Этот период имеет первостепенное значение, поскольку теперь мы должны снова предложить свои лучшие возможности. Мы можем быть довольны, я уверен, что если придется играть в квалификации, то мы будем в хорошей форме", – цитирует Реброва официальный сайт Ференцвароша.

Напомним, команда украинского специалиста возглавляет турнирную таблицу чемпионата Венгрии, опережая Фехервар на шесть очков.

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