Ребров відновив сезон з неоднозначного камбеку – Зубков і Харатін опинилися в тіні несподіваного героя

Ференцварош і Дебрецен зіграли перший матч чемпіонату Угорщини після перерви.

Чемпіонат Угорщини, 1 тур

Ференцварош – Дебрецен – 2:1

Голи: Шигер, 21, 42 – Боді, 13

Команди повинні були зустрітися ще в першому турі, однак тоді графік довелося змінити через участь Ференцвароша у єврокубках. Ференцварош перед паузою мав безпрограшну серію з трьох матчів – дві перемоги і нічия. Натомість Дебрецен лихоманило – всього три очки в п'яти останніх турах. Чинний чемпіон країни явно вважався фаворитом.

Сергій Ребров випустив у основі обох гравців збірної України Харатіна і Зубкова. У воротах Дебрецена стояв їхній співвітчизник Олександр Надь, а Юрій Габовда залишився в запасі. Дебют зустрічі був за Дебреценом. Гості наважилися на високий пресинг, який приніс результат вже на 13 хвилині. Хавбек "локі" Аттіла Харіш "переїхав" Ельдара Чівіча, і м'яч опинився в ногах Адама Боді. Той, не роздумуючи, вгамселив шкіряного у сітку воріт з-за меж карного майданчика.

Тащи вперше за півроку вийшов у основі Санкт-Паулі – українець змарнував чудову нагоду і не врятував від розгрому

Ляпас повернув Ференцварош до тями. Підопічні Реброва забрали м'яч, а Дебрецен і сам почав тиснутися до власних воріт. Розплата прийшла відразу – Давід Шигер залишився без опіки в районі "позначки" і з льоту добив м'яч після влучання Болі в перекладину. "Фраді" навіть не думав зупинятися і збільшив тиск. Болі схибив з лінії штрафного, а Надь впорався з дальнім пострілом Нгуена.

Харатін взяв на себе функції головного диспетчера в центрі поля, щоправда, на 36-й хвилині отримав жовту. А от Зубков був майже непомітним. Більшість атак Ференцвароша проходили з лівого флангу, а справа більше ініціював захисник – капітан "зелених" Ловренчіч. Перед самою перервою Ференцварош вийшов уперед – Шигер розкішним пострілом з 25-28 метрів покарав Надя за надто далекий вихід з воріт. Цікаво, що це були лише третій і четвертий м'ячі Давіда в чемпіонаті. Раніше був дубль у ворота Фехервара (10 тур).

Другий тайм був відверто нудним. Ференцварош спокійно тримав м'яч, не даючи супернику навіть надії на контратаку. Зубков пішов з поля на 60 хвилині – відверто невдалий матч вихованця Шахтаря ("гірчичник" він отримав ще раніше за Харатіна). Команда Реброва могла збільшити перевагу в компенсований час, але Болі вкотре змарнував нагоду.

Не надто яскрава перемога дозволила Ференцварошу відірватися від другого Фехервара на шість очок (є ще одна гра в запасі). Габовда і Надь ризикують боротися за виживання – Дебрецен має всього два пункти запасу над зоною вильоту.

Бомбезна дуель за Лігу чемпіонів, Мілевський у фіналі, Ребров виходить з карантину – топ-матчі вікенду