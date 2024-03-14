"Я чекаю на матч, який змінить моє життя. Моя мрія – поїхати на Євро зі збірною Боснії і Герцеговини. Вперше в історії я одягнув футболку своєї країни на чемпіонаті світу і хотів би зробити те саме на Євро, в якому ми досі не брали участі. Звісно, попереду важкий матч, але величезна мотивація та наша публіка будуть перевагою для нашої команди.

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Збірна України? У них якісна команда, вони молоді та сильні. Я спостерігав за ними декілька разів, і вони виявилися дуже гарною командою, яка завдала Італії багато проблем у кваліфікації. Це багато говорить про них.

Нам дуже не щастило у попередніх матчах плей-офф. До таких ігор слід бути морально готовим. У нас, декількох гравців, більше досвіду, ніж у молодих хлопців, і ми маємо передати це всій команді. Я з нетерпінням чекаю на майбутній збір і вийду на поле з великою мотивацією.

Ми маємо фантастичних вболівальників, і я сподіваюся, що ми зможемо зробити їх щасливими, як і всю країну. Велика конкуренція, і ми зробимо все, що в наших силах, щоб це сталося", – цитує П'яніча офіційний сайт Футбольного союзу БіГ.

Нагадаємо, поєдинок між Боснією та Україною відбудеться 21 березня на стадіоні Біліно Поле в місті Зениця. Початок зустрічі о 21:45 за Києвом.

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