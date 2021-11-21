Аль-Айн, який нині очолює Сергій Ребров, розпочав пошуки нового головного тренера. Зокрема, клуб з Арабських Еміратів проявляє інтерес до Марко Ніколіча – колишнього наставника сербського Партизана, угорського Фехервара та московського Локомотива, повідомляє Матч ТВ.

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За інформацією видання, Ребров ще нещодавно мав 5-6 хороших пропозицій, але наразі не веде ні з ким переговорів. Відомо, що український фахівець не планує продовжувати співпрацю з нинішнім клубом – його контракт чинний до літа 2022 року.

До слова, Сергій був фаворитом на призначення головним тренером збірної України, однак не зміг узгодити свій відхід з Аль-Айна.

Нагадаємо, команда Реброва після 10-ти турів набрала 24 очки і закріпилась на першій сходинці турнірної таблиці, не зазнавши поки жодної поразки.

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