Аль-Айн, возглавляемый ныне Сергеем Ребровым, начал поиски нового главного тренера. В частности, клуб из Арабских Эмиратов проявляет интерес к Марко Николичу – бывшему наставнику сербского Партизана, венгерского Фехервара и московского Локомотива, сообщает Матч ТВ.

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По информации издания, Ребров еще недавно имел 5-6 хороших предложений, но сейчас не ведет ни с кем переговоров. Известно, что украинский специалист не планирует продолжать сотрудничество с нынешним клубом – его контракт действует до лета 2022 года.

К слову, Сергей был фаворитом назначения главным тренером сборной Украины, однако не смог согласовать свой уход из Аль-Айна.

Напомним, команда Реброва после 10-ти туров набрала 24 очка и закрепилась на первой строчке турнирной таблицы, не потерпев пока ни одного поражения.

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