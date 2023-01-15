Як відомо, 48-річний Ребров був близький до призначення наставником "синьо-жовтих" ще у 2021-му, після відходу Андрія Шевченка, але не зміг узгодити розрив контракту з Аль-Айном. У підсумку головним тренером збірної України став Олександр Петраков, угода якого з УАФ нещодавно завершилася. У суботу, 14 січня, він очолив збірну Вірменії.

Петраков офіційно очолив збірну Вірменії

Журналіст Михайло Співаковський повідомив, що 65-річний Петраков міг ще затриматися на посаді наставника збірної.

"Була ситуація, що якщо Сергій Ребров зараз не розірве контракт з Аль-Айном і прийде лише влітку, то хтось повинен готувати збірну до матчу з Англією. Був варіант, що це буде саме Олександр Петраков.

На мій погляд, заява УАФ про припинення контракту з Петраковим свідчить про те, що Ребров (за моєю інформацією, так і було) сказав, що він хоче, щоб до першого матчу відбору готували його люди, за його баченням, та приїхали гравці, яких він бачить. Він не хоче навіть на одну гру довіряти нікому підготовку до відбіркового циклу. Питання лише одне – хто тренуватиме збірну, якщо Аль-Айн не розірве контракт?" – заявив Співаковський в ефірі ТаТоТаке.

У відборі на Євро-2024 суперниками України стануть Італія, Англія, Мальта і Північна Македонія. Кваліфікація стартує вже в березні – у першому турі "синьо-жовті" зіграють на Вемблі проти Англії.

Контракт Реброва з Аль-Айном розрахований до 30 червня. Відповідно, у випадку призначення Сергія Станіславовича головним тренером збірної України він може пропустити три матчі відбору – проти Англії, Північної Македонії та Мальти.

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