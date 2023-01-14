Колишній наставник збірної України Олександр Петраков тепер працюватиме з національною командою, яку двічі громив на чолі "синьо-жовтих".

Федерація футболу Вірменії повідомила на своєму офіційному сайті, що головним тренером національної збірної стане Олександр Петраков.

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Дебют українського тренера на чолі нової команди має відбутись 25 березня в матчі кваліфікації Євро-2024 проти Туреччини. Додамо, що збірна України під керівництвом Петракова двічі громила Вірменію в рамках Ліги націй – 3:0 та 5:0.

До цього вірменів очолював іспанський наставник Хоакін Каппарос, якого звільнили після провалу в розіграші Ліги націй. Ще одну товариську гру обов'язки головного тренера збірної Вірменії виконував Роман Березовський.

Нагадаємо, під керівництвом Олександра Петракова збірна України провела 15 матчів, в яких здобула 6 перемог, 7 нічиїх та зазнала 2 поразок. Його контракт з УАФ завершився ще 31 грудня 2022 року, але про завершення співпраці повідомили лише 12 січня.

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