Олександр Петраков 16 місяців працював з національною збірною. Наскільки успішним був цей період?

Петраков очолив збірну України в серпні 2021-го, коли Шевченко попрощався з УАФ після Євро. Під керівництвом Олександра Васильовича головна команда країни провела 15 матчів (+ ще три благодійні спаринги з клубами).

Петраков офіційно покинув пост наставника збірної України

"Синьо-жовті" з цим тренером виграли 40% матчів і зазнали лише двох поразок. Однак головні завдання виконати не вдалося. Збірна України не вийшла на ЧС-2022, програвши Уельсу, та не пробилася в еліту Ліги націй.

Петраков запам'ятався вогняними пресконференціями та щирими емоціями, а також публічною критикою своїх гравців. Найбільшими успіхами збірної Петракова можна вважати нічию з Францією та перемогу над Шотландією.

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