Аль-Айн вийшов переможцем у грі 22-го туру чемпіонату ОАЕ проти Аль-Дафри. Читайте звіт про зустріч на Футбол 24.

Чемпіонат ОАЕ 2021/22, 22-й тур

Аль-Дафра – Аль-Айн – 0:1

Гол: Канеду, 30

Вилучення: Мохаммед, 48 (Аль-Дафра)

Аль-Айн зустрівся з одним з аутсайдерів першості – Аль-Дафрою. Доля зустрічі була визначена у першій половині – Канеду на 30-й хвилині забив єдиний гол у зустрічі. Аль-Дафра майже всю другу половину провела у меншості – Мохаммед отримав другу жовту на 48 хвилині зустрічі.

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Таким чином, Аль-Айн набрав 55 очок та випереджає другу Аль-Вахду на 10 пунктів за 4 тури до кінця першості. У разі перемоги в наступному матчі підопічні Сергія Реброва оформлять чемпіонство. Додамо, що Аль-Айн 4 травня здобув Кубок ліги ОАЕ, перемігши у серії пенальті Аль-Ахлі з Дубаю.

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