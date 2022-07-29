"Я вважаю, якби Динамо та Шахтар не ставили такі високі цінники, то їхні футболісти вже давно виїжджали б у команди високого рівня. Але ми маємо зараз самі вирішити, що важливіше: піднімати українцями рівень чемпіонату чи одразу продавати, якщо є пропозиція.

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Мені здається, Динамо має правильну політику, і вони продають за серйозні гроші. Якщо в такому складі пограти кілька років, то є шанс заявити про себе в єврокубках. У Динамо вважають, що якщо хтось хоче отримати українця, то треба платити гроші. Гарний приклад – Миколенко. Віталій пішов якраз у правильний час, не тримали його до 30 років", – поділився Ребров у інтерв'ю FootballHub.

Нагадаємо, що Миколенко перебрався з Динамо до Евертона взимку 2022 року – "іриски" виклали за українця 23,5 млн євро. Віталій вже встиг зіграти за нову команду в 16 офіційних матчах, у яких забив 1 гол.

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