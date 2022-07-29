"Я считаю, если бы Динамо и Шахтер не ставили такие высокие ценники, то их футболисты уже давно бы выезжали в команды высокого уровня. Но мы должны сами решить, что важнее: поднимать украинцами уровень чемпионата или сразу продавать, если есть предложение.

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Мне кажется, у Динамо правильная политика, и они продают за серьезные деньги. Если в таком составе поиграть несколько лет, то есть шанс заявить о себе в еврокубках. В Динамо считают, что если кто-то хочет получить украинца, то нужно платить деньги. Хороший пример – Миколенко. Виталий ушел как раз в правильное время, не держали его до 30 лет", – поделился Ребров в интервью FootballHub.

Напомним, что Миколенко перебрался из Динамо в Эвертон зимой 2022 года – "ириски" выложили за украинца 23,5 млн евро. Виталий уже успел сыграть за новую команду в 16-ти официальных матчах, в которых забил 1 гол.

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