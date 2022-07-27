Ярмоленко дебютував у стартовому складі та допоміг Аль-Айну обіграти невдаху Бундесліги
Капітан збірної України Андрій Ярмоленко готується до сезону зі своєю новою командою.
Товариський матч
Аль-Айн – Гройтер Фюрт – 2:1
Голи: Рахімі, 34, Жонатас, 9 – ?
Підопічні Сергія Реброва продовжують перемагати у спарингах. Черговою жертвою Аль-Айна став Гройтер Фюрт, який у минулому сезоні посів останнє місце в турнірній таблиці Бундесліги.
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Андрій Ярмоленко сьогодні вперше вийшов у стартовому складі своєї нової команди. Сьогодні Українець провів на полі 50 хвилин. Голів не забивав. Це його друга поява на полі в складі Аль-Айна.
Нагадаємо, капітан збірної України вирішив перебратися в ОАЕ після того, як його контракт з Вест Хемом завершився. Відтак, Аль-Айну за перехід Ярмоленка платити не довелося.
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