Головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров може покинути команду з ОАЕ ще до завершення свого контракту з клубом, який спливає влітку 2023 року та очолити збірну України, повідомляє "ТаТоТаке".

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За інформацією джерела, є реальна ймовірність того, що 1 січня 2023 року 48-річний українець буде головним тренером національної команди України.

Нагадаємо, Аль-Айн у чемпіонаті ОАЕ нині йде восьмим, маючи у своєму активі 13 очок – команда виграла лише чотири поєдинки з восьми (три програла і один звела у нічию). Контракт Олександра Петракова з УАФ сплив після нічиєї з Шотландією у Лізі націй (0:0), про продовження угоди поки що не повідомлялось.

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