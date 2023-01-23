"Парадокс в тому, що всі в УАФ чекають на прихід Сергія Реброва. Але нюансик: в Сергія Реброва надалі чинний контракт з Аль-Айном. Багато говорять, що його результати з командою незадовільні, не найкращі, але фішка в тому, що його не хочуть звільняти.

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Наскільки мені відомо, керівництво Аль-Айна, аналізуючи ситуацію в цьому сезоні, бере на себе відповідальність за не найкращі результати, визнає провалену трансферну кампанію, не придбавши гравців на ключові позиції, які потребують підсилення: опорного півзахисника, центрального захисника.

Вони розуміють, що трансферна частина – не відповідальність тренера, а клубу. Ребров, на їхню думку, тут ні до чого. Більше того, Ліга чемпіонів Азії стартує вже в серпні, а керівництво Аль-Айна прощупує Реброва щодо можливості залишитись у клубі. Тому історія стосунків Сергія Станіславовича з національною збірною України ще не розпочавшись може отримати дуже несподіваний поворот. Він станеться особливо в тому випадку, якщо в УАФ лише чекатимуть, що воно якось само розрулиться, нічого не роблячи", – поділився Вацко у програмі Вацко on Air.

Контракт Реброва з Аль-Айном розрахований до 30 червня. Відповідно, у випадку призначення Сергія Станіславовича головним тренером збірної України він може пропустити три матчі відбору – проти Англії, Північної Македонії та Мальти.

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