Аль-Айн Андрія Ярмоленка та Сергія Реброва з перемоги розпочав виступи у 2023 році.

Чемпіонат ОАЕ, 13 тур

Аль-Батаех – Аль-Айн – 2:3

Голи: Кудаї, 60 (аг), Лоуренсі, 81, – Лаба, 27, 87, Ярмоленко, 35

Вилучення: Ерік, 45+1 (А-А)

Аль-Айн мав серію з 4 нічиїх поспіль, але останній матч відбувся ще півтора місяця тому. У команди Реброва була хороша нагода нарешті виграти, адже в гості приїхав борець за виживання.

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Аль-Айн потужно провів перший тайм, здобувши комфортну перевагу у два м'ячі. Лаба відкрив рахунок, а Ярмоленко закріпив успіх з чудової передачі Альблуші. Ідеальний сценарій зіпсував Ерік, який у компенсований час отримав вилучення за другу жовту. По перерві Аль-Батаех двічі скористався чисельною перевагою, і на горизонті замайоріла чергова нічия для Реброва. Ярмоленка зняли на 74-й хвилині ще за рахунку 2:1.

Героєм господарів став той-таки Лаба. Найкращий бомбардир Аль-Айна вирвав для команди перемогу, замкнувши подачу з кутового на 87-й хвилині. Чинний чемпіон нарешті виграв, але залишається в середині таблиці – сьоме місце. Команда Реброва відстає від лідера (Шарджі) на 5 очок.

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