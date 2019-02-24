Ребров: Могли перемогти Академію Пушкаша із ще більшим рахунком

Настаник Ференцвароша Сергій Ребров прокоментував перемогу своєї команди у матчі з Академією Пушкаша з рахунком 4:0.

"Ми дуже серйозно ставилися до суперника, ми знали, як буде грати супротивник. У першому таймі ми мали багато можливостей забити, але не вдалося реалізувати.

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У другій половині нам вдалося реалізувати все те, що задумали. Могли забити більше, але невдачі в останніх матчах тиснули на нас. Я вдячний уболівальникам, що не відвернулися і прийшли нас підтримати, Ця перемога для них, спасибі, що ви з нами", – цитує Реброва офіційний сайт Ференцвароша.

Після 22 турів Ференцварош очолює турнірну таблицю, випереджаючи Відеотон на 6 очок.

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