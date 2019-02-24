Ребров: Могли победить Пушкаш Академи с еще более крупным счетом

Настаник Ференцвароша Сергей Ребров прокомментировал победу своей команды в матче с Пушкаш Академи со счетом 4:0.

"Мы очень серьезно относились к сопернику, мы знали, как будет играть противник. В первом тайме у нас было много возможностей забить, но не удалось их реализовать.

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Во второй половине нам удалось реализовать все то, что задумали. Могли забить больше, но неудачи в последних матчах давили на нас. Я благодарен болельщикам, что не отвернулись и пришли нас поддержать, эта победа для них, спасибо, что вы с нами", – цитирует Реброва официальный сайт Ференцвароша.

После 22 туров Ференцварош возглавляет турнирную таблицу, опережая Видеотон на 6 очков.

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