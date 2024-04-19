Головний тренер збірної України Сергій Ребров вже з нетерпінням чекає на червень, коли розпочнеться чемпіонат Європи-2024.

"Залишається менше, ніж два місяці до початку Євро-2024. Після чималого досвіду у важливих матчах в національних чемпіонатах, кубках, азійських та європейських континентальних змагань, я з нетерпінням чекаю мого першого досвіду великого турніру на чолі збірної України.

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Для нашої країни, зараз як ніколи дуже важливо гідно представляти нашу державу на такій великій сцені. Я маю впевненість в те, що наша команда здатна це зробити", – поділився Ребров у Instagram.

Нагадаємо, збірна України вийшла на чемпіонат Європи-2024 та потрапила до групи E, де суперниками стануть Бельгія, Словаччина та Румунія.

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