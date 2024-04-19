"Остается меньше, чем два месяца до начала Евро-2024. После немалого опыта в важных матчах в национальных чемпионатах, кубках, азиатских и европейских континентальных соревнований, я с нетерпением жду моего первого опыта большого турнира во главе сборной Украины.

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Для нашей страны, сейчас как никогда очень важно достойно представлять наше государство на такой большой сцене. Я уверен в то, что наша команда способна это сделать", – поделился Ребров в Instagram.

Напомним, сборная Украины вышла на чемпионат Европы-2024 и попала в группу E, где соперниками станут Бельгия, Словакия и Румыния.

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