"Раніше були переговори з Ребровим, є бачення, що у майбутньому він очолить збірну України. Але зараз ми розуміємо, що головний тренер – Петраков. І він не має часових обмежень щодо питання, скільки він буде наставником. Скільки буде успішною історія, стільки він і буде тренером.

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Ребров постійно на зв'язку був і з Шевченком, і з Петраковим. Сам Шевченко стверджував, що бачить Сергія своїм наступником. Але вийшло так, що у Реброва контракт з клубом до кінця весни, і не було можливості його запросити. Ребров переживає за збірну, він спілкується з Петраковим. Мені подобається те, що між ними повне порозуміння. Немає ревнощів між ними", – зазначив Павелко у ефірі Радіо НВ.

Нагадаємо, Реброва називали головним фаворитом на посаду наставника "синьо-жовтих" після відходу Андрія Шевченка, а команду в підсумку очолив Олександр Петраков. Сергій Станіславович очолив Аль-Айн 6 червня 2021 року, підписавши з арабською командою контракт на один сезон.

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