"У київській команді тепер дуже поганий мікроклімат. Багато часу та сили іде на з'ясування відносин. Деякі гравці горять бажанням вирватися в іноземні клуби, але Динамо їх не відпускає. Стосунки тренера з гравцями далеко не дружні. І не факт, що Мірчі Луческу найближчим часом вдасться все це виправити.

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На цьому тлі дозволю собі спрогнозувати, що невдовзі ми почуємо про відставку Мірчі Луческу. Інша річ, що нині Динамо не має кого призначити натомість. Можна повернути Сергія Реброва, Андрія Шевченка, але чи зможуть вони витягнути команду з дна?

Коли в команді не все гаразд, то можна вигадати багато причин. Але ж основна проблема – у тренері та в колективі. Мабуть, Луческу трохи перегнув палицю, що дало тріщину у його взаєминах з футболістами. Гравці уже не співають оди тренерові, як це робили ще торік. Боюся, що в Динамо сформувалося угруповання, яке вважає, що буде так, як хоче воно, а не так, як хоче тренер", – сказав Гецко у коментарі виданню Експрес.

Нагадаємо, Динамо сьогодні переживає небувалу кризу: після 4-х турів кияни у турнірній таблиці УПЛ йдуть одинадцятими, маючи у своєму активі 3 бали. У групі В Ліги Європи "біло-сині" пасуть задніх – після двох матчів вони не набрали жодного очка. Вже у неділю, 2 жовтня, підопічні Луческу можуть покращити своє становище – у матчі 5-го туру УПЛ вони зіграють з Минаєм. Початок зустрічі о 13:00.

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