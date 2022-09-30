Динамо після повернення гравців зі складу збірних у повному складі готується до відновлення чемпіонату України.

На матчі Динамо працюватиме система VAR – призначення арбітрів на 5-й тур УПЛ

Гравці під пильним наглядом Мірчі Луческу провели розминку, після чого відпрацьовували різноманітні вправи з тренажерами. Завершилась робота грою у квадрати. Разом з усіма повноцінно займались Руслан Нещерет, Денис Попов та Владислав Кулач, які нещодавно відновились після травм.

Нагадаємо, Динамо продовжить сезон у неділю, 2 жовтня, матчем проти Минаю. Початок зустрічі о 13:00.

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