"В киевской команде теперь очень плохой микроклимат. Много времени и сил уходит на выяснение отношений. Некоторые игроки горят желанием вырваться в иностранные клубы, но Динамо их не отпускает. Отношения тренера с игроками далеко не дружеские. И не факт, что Мирче Луческу в ближайшее время удастся все это исправить.

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На этом фоне позволю себе спрогнозировать, что скоро мы услышим об отставке Мирчи Луческу. Другое дело, что сейчас Динамо некого назначить вместо него. Можно вернуть Сергея Реброва, Андрея Шевченко, но смогут ли они вытащить команду со дна?

Если в команде не все хорошо, то можно придумать много причин. Но ведь основная проблема – в тренере и в коллективе. Видимо, Луческу немного перегнул палку, что дало трещину в его отношениях с футболистами. Игроки уже не поют оды тренеру, как это делали еще в прошлом году. Боюсь, что в Динамо сформировалась группировка, которая считает, что будет так, как хочет она, а не так, как хочет тренер", – сказал Гецко в комментарии изданию Експрес.

Напомним, Динамо сегодня переживает небывалый кризис: после 4-х туров киевляне в турнирной таблице УПЛ идут одиннадцатыми, имея в своем активе 3 балла. В группе В Лиги Европы "бело-синие" последние – после двух матчей они не набрали ни одного очка. Уже в воскресенье, 2 октября, подопечные Луческу могут улучшить свое положение – в матче 5-го тура УПЛ они сыграют с Минаем. Начало встречи в 13:00.

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