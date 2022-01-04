Кубок ОАЕ, 1/4 фіналу

Аль-Васл – Аль-Айн – 3:4 (перший матч – 3:3)

Голи: Сантос, 14, Адріелсон, 19, Джума, 59 – Гуанка, 5, 53, Сантос, 66, Лаба, 84 (пен.)

Ребров: Можливо, залишуся в Аль-Айні

У першому поєдинку 1/4 фіналу Кубка Об'єднаних Арабських Еміратів Аль-Айн на власному полі розписав бойову нічию з Аль-Васлом (3:3). У матчі-відповіді команда Реброва забила першою вже на початку зустрічі, однак в середині тайму пропустила двічі і пішла на перерву, поступаючись у рахунку.

Після відпочинку команди обмінялись голами, а в середині другої сорокап'ятихвилинки Аль-Айн зрівняв. Знову нічия 3:3 і все йшло до додаткового часу. Однак наприкінці матчу гості заробили право на пенальті і вирвали перемогу за сумою двох зустрічей із загальним рахунком 7:6.

До слова, у півфінал також вийшли Аль-Вахда, Аль-Ахлі та Аль-Джазіра, яка і стане суперником команди Реброва у півфіналі.

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