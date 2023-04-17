"Коли я грав, то Паша Шкапенко та Олександр Призетко були моїми найкращими друзями. Близькими. Пішов мій друг. Людина, яка реально краще за всіх грала головою. Мені здається, що зараз це досягнення у футболі. Я кличку йому придумав – Чапай.

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Я не знаю, як Серьога (Сергій Ребров – прим.) себе сьогодні почуває. Я думаю, він багато чим зобов'язаний йому. Здебільшого Сабо пхав Шкапенка, а той намагався якось захищати Реброва. Сабо пхав усім, крім мене. Думаю, що я сьогодні нап'юся. Не знаю, виконаю "плаксу" чи ні, але сльози, думаю, самі потечуть", – сказав Леоненко у власному Telegram-каналі.

Нагадаємо, сьогодні, 17 квітня, стало відомо про смерть колишнього нападника Динамо Павла Шкапенка у віці 50 років. За свою кар'єру він провів 6 сезонів у складі Динамо, в кожному з яких ставав чемпіоном України та тричі виграв Кубок України. Павло забивав у ворота Барселони в Лізі чемпіонів. Окрім цього Шкапенко пограв за запорізький Металург та ЦСКА Київ, а також за збірну України.

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