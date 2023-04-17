"Когда я играл, то Паша Шкапенко и Александр Призетко были моими лучшими друзьями. Близкими. Ушел мой друг. Человек, который реально лучше всех играл головой. Мне кажется, что сейчас это достижение в футболе. Я кличку ему придумал – Чапай.

Умер легендарный экс-форвард Динамо, который забивал Барселоне

Я не знаю, как Серега (Сергей Ребров – прим.) себя сегодня чувствует. Я думаю, он многим обязан ему. По большей части Сабо пихал Шкапенко, а тот пытался как-то защищать Реброва. Сабо пихал всем, кроме меня. Думаю, что я сегодня напьюсь. Не знаю, выполню "плаксу" или нет, но слезы, думаю, сами потекут", – сказал Леоненко в собственном Telegram-канале.

Напомним, сегодня, 17 апреля, стало известно о смерти бывшего нападающего Динамо Павла Шкапенко в возрасте 50 лет. За свою карьеру он провел 6 сезонов в составе Динамо, в каждом из которых становился чемпионом Украины и трижды выиграл Кубок Украины. Павел забивал в ворота Барселоны в Лиге чемпионов. Кроме этого Шкапенко поиграл за запорожский Металлург и ЦСКА Киев, а также за сборную Украины.

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