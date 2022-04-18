"Перш за все, хочу наголосити, що ця позиція Динамо – це не ідея футболістів: я постійно на зв’язку з хлопцями і знаю, що вони готові приїхати до збірної й захищати кольори України.

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Мій меседж один: є виклик до національної команди – 2 травня треба бути у Словенії. А керівництву клубу хочу нагадати, що дозволи на тимчасовий виїзд за кордон футбольним клубам були надані Міністерством молоді та спорту України саме з причини підготовки національної команди до офіційних ігор.

Раніше я вже дякував клубам за цю ініціативу й за те, що вони надають збірникам ігрову практику. Але тепер ми збираємо національну збірну разом – тож не потрібно вигадувати неіснуючі причини й вставляти палки в колеса під час підготовчого процесу головної команди. У країні триває війна, і зараз немає напівтонів. Усе має бути чітко: є виклик до збірної – прошу з’явитися. Якщо ні – хай як це не прикро, доведеться Динамо повернутися в Україну, а мені – замінити динамівців гравцями з інших клубів", – цитує Петракова офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, поєдинок з шотландцями в рамках півфіналу плей-офф європейської кваліфікації ЧС-2022 відбудеться 1 червня.

Не повторити помилку Шевченка, або Петраков чи Луческу – хто підготує збірників краще?