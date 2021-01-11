Футбольний журналіст, громадський діяч та засновник футбольного музею із Горлівки Сергій Анненков у 2014 році опинився у вирі воєнних подій в окупованій частині Донбасу.

"Хотів вивезти з Горлівки експонати музею. Але його теж встигли розграбувати – господарювали люди від нової влади. Дозволили взяти з собою тільки частину шарфів і футболок. Вимпели і майже всі значки довелося залишити.

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А футболку уродженця Горлівки Сергія Реброва забрали і спалили в присутності начальника управління фізкультури і спорту міськради. Причому знімали це на відеокамеру. Сказали, що Ребров – найлютіший ворог "ДНР". Виявляється, на Сергія Станіславовича виходили місцеві з проханням, щоб він фінансово допоміг їм у "боротьбі з бандерівцями".

Сергій відмовився і відразу став найлютішим ворогом. Я ж устиг вивезти гранітну дошку з написом "Тут навчався Сергій Ребров", яка висіла в школі № 40", – розповів Анненков у інтерв'ю виданню Чемпіон.

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