Футбольный журналист, общественный деятель и основатель футбольного музея из Горловки Сергей Анненков в 2014 году оказался в водовороте военных событий в оккупированной части Донбасса.

"Хотел вывезти из Горловки экспонаты музея. Но его тоже успели разграбить – хозяйничали люди от новой власти. Позволили взять с собой только часть шарфов и футболок. Вымпелы и почти все значки пришлось оставить.

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А футболку уроженца Горловки Сергея Реброва забрали и сожгли в присутствии начальника управления физкультуры и спорта горсовета. Причем снимали это на видеокамеру. Сказали, что Ребров – злейший враг "ДНР". Оказывается, на Сергея Станиславовича выходили местные с просьбой, чтобы он финансово помог им в "борьбе с бандеровцами".

Сергей отказался и сразу стал злейшим врагом. Я успел вывезти гранитную доску с надписью "Здесь учился Сергей Ребров", которая висела в школе № 40", – рассказал Анненков в интервью изданию Чемпион.

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