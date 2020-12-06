Найімовірнішим наступником француза на Сантьяго Бернабеу преса вважає аргентинця Маурісіо Почеттіно. Останній вже нібито навіть обговорює з клубом трансферні плани, повідомляє Mundo Deportivo.

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За інформацією видання, в разі приходу в іспанський гранд Почеттіно планує підписати нападника Тоттенхема Харрі Кейна, хавбека лондонців Деле Аллі, а також форварда Ювентуса Пауло Дибалу. Маурісіо добре знає можливості Кейна і Аллі, з якими працював у Лондоні. Зазначається, що подібні вимоги для Реала є проблемою, оскільки клуб переживає непрості часи через кризу на тлі пандемії.

Раніше повідомлялося, що Зінедін Зідан буде звільнений з посади головного тренера Реала, якщо мадридський клуб не зможе обіграти у завершальному матчі групового етапу Ліги чемпіонів Борусію з Менхенгладбаха. Реал, набравши у 5 матчах 7 очок, посідає 3-е місце в турнірній таблиці групи B, а в чемпіонаті Іспанії Королівський клуб з 20 очками перебуває на 3-му місці.

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