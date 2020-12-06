Реалу придется совершить три топ-трансфера ради назначения Почеттино – известны имена
Ряд неудачных результатов спровоцировал слухи об уходе Зинедина Зидана из мадридского Реала.
Наиболее вероятным преемником француза на Сантьяго Бернабеу пресса считает аргентинца Маурисио Почеттино. Последний уже якобы даже обсуждает с клубом трансферных планы, сообщает Mundo Deportivo.
Зидан – о своем непростом положении в Реале: Я никогда не чувствовал себя неприкосновенным
По информации издания, в случае прихода в испанский гранд Почеттино планирует подписать нападающего Тоттенхэма Харри Кейна, хавбека лондонцев Деле Алли, а также форварда Ювентуса Пауло Дибалу. Маурисио хорошо знает возможности Кейна и Алли, с которыми работал в Лондоне. Отмечается, что подобные требования для Реала являются проблемой, поскольку клуб переживает непростые времена из-за кризиса на фоне пандемии.
Ранее сообщалось, что Зинедин Зидан будет уволен с поста главного тренера Реала, если мадридский клуб не сможет обыграть в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов Боруссию из Менхенгладбаха. Реал, набрав в 5 матчах 7 очков, занимает 3-е место в турнирной таблице группы B, а в чемпионате Испании Королевский клуб с 20 очками находится на 3-м месте.
"Коли любиш ганяти лисого": сигнал для Шеви, Шахтар – гордість, Реал – гівняний, а шоковані – майже всі