Наиболее вероятным преемником француза на Сантьяго Бернабеу пресса считает аргентинца Маурисио Почеттино. Последний уже якобы даже обсуждает с клубом трансферных планы, сообщает Mundo Deportivo.

Зидан – о своем непростом положении в Реале: Я никогда не чувствовал себя неприкосновенным

По информации издания, в случае прихода в испанский гранд Почеттино планирует подписать нападающего Тоттенхэма Харри Кейна, хавбека лондонцев Деле Алли, а также форварда Ювентуса Пауло Дибалу. Маурисио хорошо знает возможности Кейна и Алли, с которыми работал в Лондоне. Отмечается, что подобные требования для Реала являются проблемой, поскольку клуб переживает непростые времена из-за кризиса на фоне пандемии.

Ранее сообщалось, что Зинедин Зидан будет уволен с поста главного тренера Реала, если мадридский клуб не сможет обыграть в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов Боруссию из Менхенгладбаха. Реал, набрав в 5 матчах 7 очков, занимает 3-е место в турнирной таблице группы B, а в чемпионате Испании Королевский клуб с 20 очками находится на 3-м месте.

"Коли любиш ганяти лисого": сигнал для Шеви, Шахтар – гордість, Реал – гівняний, а шоковані – майже всі