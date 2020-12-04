"Коли ти не виграєш, то критика у твій бік – це нормально. Це не зміниться, як і моя думка про власну роботу та гравців. Тут часто виникають труднощі, але ми продовжуємо попри всі обставини.

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Кризові часи для тренера важчі, ніж для гравців. Колись у нас вже були важкі моменти, і сьогодні таке повторюється. Так, можливо, цього разу це ще складніше. Втім, я не думаю про ці речі. Я зосереджуюся на позитиві, у матчі проти Севільї ми повинні показати свій хороший рівень. Ці гравці робили це раніше. Я ніколи не почувався недоторканним у цьому клубі – ні гравцем, ні тренером. Ніколи. Саме тому я тут і живу цією справою до останнього дня", – цитує Зідана AS.

Додамо, що Реал програв останні два матчі – у чемпіонаті Алавесу та Шахтарю в Лізі чемпіонів. Завтра мадридці зіграють проти Севільї в рамках 12 туру Прімери.

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