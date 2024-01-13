"Реал трохи кращий за Барселону": Анчелотті оцінив рівень мадридців перед фіналом Суперкубка Іспанії
Головний тренер Реала Карло Анчелотті висловився щодо протистояння з Барселоною у фіналі Суперкубка Іспанії.
"Суперкубок закінчується завтра. Це важливий трофей для іміджу клубу. Класико вирівнює ситуацію. Можливо, Реал трохи кращий за Барселону, але все вирівнюється. Ми граємо не заради помсти, а викладаємося на повну, тому що такі вимоги цього клубу.
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Ми поважаємо суперника, який обіграв нас минулого року, але голод завжди один і той самий. Готуватися до такого матчу – ілюзія, тому що всі це бачать. Є багато факторів, фізичних та емоційних. Також є бажання виступити добре", – цитує Анчелотті Marca.
Нагадаємо, що Реал та Барселона зійдуться у фіналі за Суперкубок Іспанії 14 січня. Початок матчу о 21:00 за київським часом.
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