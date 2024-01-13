"Суперкубок заканчивается завтра. Это важный трофей для имиджа клуба. Классико выравнивает ситуацию. Возможно, Реал немного лучше Барселоны, но все выравнивается. Мы играем не ради мести, а выкладываемся на полную, потому что таковы требования этого клуба.

"Лунин заслужил благодаря своей игре": Анчелотти – о сложном выборе кипера Реала на финал Суперкубка Испании с Барселоной

Мы уважаем соперника, который обыграл нас в прошлом году, но голод всегда один и тот же. Готовиться к такому матчу – иллюзия, потому что все это видят. Есть много факторов, физических и эмоциональных. Также есть желание выступить хорошо", – цитирует Анчелотти Marca.

Напомним, что Реал и Барселона сойдутся в финале за Суперкубок Испании 14 января. Начало матча в 21:00 по киевскому времени.

Кепа привез курьезный гол, но Реал все равно победил Атлетико – битва с 8 голами вывела "сливочных" в финал Суперкубка