Президент Міжнародної федерації футболу Джанні Інфантіно, який у 2019 році отримав від терориста Володимира Путіна так званий "орден дружби", зайняв м'яку позицію щодо Російського футбольного союзу.

"Виключення РФС із ФІФА – не варіант. Якщо ми не збиратимемо людей разом під час наших конгресів, тоді нам краще припинити нашу діяльність і піти додому.

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Можу лише закликати лідерів до діалогу та деескалації конфлікту. Виключення збірної Росії та російських клубів не було легким рішенням. Воно торкнулося людей, які люблять футбол. Та для нас це було способом наблизити мир", – заявив Інфантіно після засідання.

Нагадаємо, сьогодні, 31 березня, в Катарі відбувся 72-й Конгрес ФІФА. Міжнародна федерація футболу у розпал повномасштабної війни в Україні додумалась надати російській мові статус офіційної, а питання виключення Російського футбольного союзу навіть не було в порядку денному.

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