Реал зробив однозначний вибір між трансфером Мбаппе або Роналду
Президент Реала Флорентіно Перес має намір освіжити склад команди новою суперзіркою.
Усі сили мадридців до кінця трансферного вікна будуть спрямовані на Кіліана Мбаппе, повідомляє Marca.
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Сьогодні з'явились чутки, що Карло Анчелотті хотів би повернути в Мадрид Кріштіану Роналду. Італієць справді цінує колишнього підопічного, однак у Флорентіно Переса свій план. Президент Реала переконаний, що Роналду – це вже перегорнута сторінка, а клубу слід робити інвестиції в майбутнє. Саме тому "вершкові" полюватимуть на Мбаппе, хоча перехід Кріша цього літа коштував би значно дешевше.
Нагадаємо, контракти зірок ПСЖ і Ювентуса закінчуються через рік, а підписання нових виглядає малоймовірним.
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