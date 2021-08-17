Усі сили мадридців до кінця трансферного вікна будуть спрямовані на Кіліана Мбаппе, повідомляє Marca.

Манчестер Сіті сенсаційно отримав пропозицію підписати Роналду – ціна португальця буде скромною

Сьогодні з'явились чутки, що Карло Анчелотті хотів би повернути в Мадрид Кріштіану Роналду. Італієць справді цінує колишнього підопічного, однак у Флорентіно Переса свій план. Президент Реала переконаний, що Роналду – це вже перегорнута сторінка, а клубу слід робити інвестиції в майбутнє. Саме тому "вершкові" полюватимуть на Мбаппе, хоча перехід Кріша цього літа коштував би значно дешевше.

Нагадаємо, контракти зірок ПСЖ і Ювентуса закінчуються через рік, а підписання нових виглядає малоймовірним.

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