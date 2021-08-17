Все силы мадридцев до конца трансферного окна будут направлены на Килиана Мбаппе, сообщает Marca.

Манчестер Сити сенсационно получил предложение подписать Роналду – цена португальца будет скромной

Сегодня появились слухи, что Карло Анчелотти хотел бы вернуть в Мадрид Криштиану Роналду. Итальянец действительно ценит бывшего подопечного, однако у Флорентино Переса свой план. Президент Реала убежден, что Роналду – это уже перевернутая страница, а клубу следует делать инвестиции в будущее. Именно поэтому "сливочные" будут охотиться на Мбаппе, хотя переход Криша этим летом стоил бы значительно дешевле.

Напомним, контракты звезд ПСЖ и Ювентуса заканчиваются через год, а подписание новых выглядит маловероятным.

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