Реал сделал однозначный выбор между трансфером Мбаппе или Роналду
Президент Реала Флорентино Перес намерен освежить состав команды новой суперзвездой.
Все силы мадридцев до конца трансферного окна будут направлены на Килиана Мбаппе, сообщает Marca.
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Сегодня появились слухи, что Карло Анчелотти хотел бы вернуть в Мадрид Криштиану Роналду. Итальянец действительно ценит бывшего подопечного, однако у Флорентино Переса свой план. Президент Реала убежден, что Роналду – это уже перевернутая страница, а клубу следует делать инвестиции в будущее. Именно поэтому "сливочные" будут охотиться на Мбаппе, хотя переход Криша этим летом стоил бы значительно дешевле.
Напомним, контракты звезд ПСЖ и Ювентуса заканчиваются через год, а подписание новых выглядит маловероятным.
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