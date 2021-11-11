Низка невдалих спроб підписання Кіліна Мбаппе у минуле трансферне вікно не відлякали королівський клуб, який вже у січні зробить ПСЖ ще одну пропозицію. Реал не планує чекати до 30 червня, щоб підсилитися французом на правах вільного агента. Мадридці готові заплатити, щоб отримати гравця вже взимку, адже Мбаппе, як і раніше, відмовляється підписувати новий контракт з ПСЖ.

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Кіліан залишається головною ціллю "вершкових", але не єдиною. Окрім француза, Реал налаштований підсилитися ще трьома гравцями – по одному в кожну лінію. Флорентіно Перес прагне переманити в Мадрид форварда Борусії Д Ерлінга Холанда, захисника Челсі Антоніо Рюдігера і хавбека МЮ Поля Погба. Ці трансфери іспанський гранд планує на літо,повідомляє Mundo Deportivo з посиланням на програму Radioestadio Noche, яка виходить на Onda Cero.

Якщо Рюдігер і Погба можуть перейти як вільні агенти, адже їхні узгоди розраховані до 30 червня, то з Холандом ситуація складніша. Втім, Реал готовий робити великі ставки і конкурувати з іншими грандами Європи, щоб закласти фундамент оновленої команди на найближчі роки.

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